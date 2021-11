W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium i zastąpieniu go w bawarskiej drużynie przez innego gracza ze światowego topu - w tym kontekście najczęściej padało nazwisko Erlinga Haalanda. "Die Roten" myślą jednak perspektywicznie i szukają potencjalnej "dziewiątki" wśród młodych zawodników z dużym potencjałem, którzy mogliby "wejść w buty" Polaka - jednakże dopiero za kilka lat.

Bayern wypatrzył Reyesa Cleary'ego w czasie meczu Premier League 2

Uwagę Bayernu - jak informuje brytyjski "Daily Mail" - przykuł szczególnie w ostatnim czasie Reyes Cleary, urodzony w 2004 roku zawodnik młodzieżowych drużyn West Bromwich Albion. Młodziutki Anglik często jest porównywany przez swój styl gry do Romeu Lukaku, a stoją za nim naprawdę dobre liczby - w tym sezonie Cleary zdobył już 14 bramek w 12 meczach i niewiele wskazuje na to, by miał się w strzeleckiej statystyce zatrzymywać.



Choć nominalnie napastnik ten powinien być członkiem zespołu U-18 "Drozdów", to coraz więcej szans dostaje w Premier League 2, a więc w rozgrywkach drużyn U-23. To właśnie podczas jednego z meczów tej ligi - między WBA a Stoke City - Cleary wpadł w oko klubowi z Monachium.



Reyes Cleary budzi olbrzymie zainteresowanie. Bayern musi się spieszyć

Bawarscy skauci mają dalej pilnie monitorować postępy piłkarza - jeśli jednak Bayern będzie chciał go zakontraktować, to czeka go spora konkurencja. Przede wszystkim samo West Bromwich usilnie pragnie zatrzymać zawodnika i choć nie jest on na razie związany z zespołem profesjonalnym kontraktem, to "The Baggies" liczą, że niebawem kwestia ta zostanie dopięta.



Cleary budzi jednak zainteresowanie także innych klubów - bacznie obserwuje go m.in. Newcastle United, który ma wraz z nowymi inwestorami ambicję mocnego postawienia na zespoły młodzieżowe, co ma zaprocentować w kolejnych latach okazałym "narybkiem" mogącym wesprzeć pierwszą drużynę "Srok". Kolejnym potencjalnym kupcem miałoby być także Crystal Palace.



Napastnik budzi również spore zainteresowanie w Niemczech - prócz "Die Roten" Cleary'ego w swoich szeregach chętnie widzieliby m.in. Borussia Dortmund, Schalke i Hoffenheim. Wygląda więc na to, że jeśli monachijczycy chcą działać w sprawie piłkarza - to muszą działać naprawdę szybko, bo szansa, że zostanie on przejęty przez inną drużynę jest całkiem spora.

Zdjęcie Robert Lewandowski za parę lat może mieć godnego następcę / CHRISTOF STACHE/AFP/East News / East News

