Przyszłość polskiego napastnika pod znakiem zapytania. Możliwy wielki powrót

Dawid Kownacki przychodził do Werderu Brema z dużymi nadziejami. Po bardzo dobrym okresie w Fortunie Düsseldorf, miał przyjść czas na zadomowienie się w Bundeslidze. Tymczasem na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Polak w Werderze rozegrał do tej pory 235 minut, pozostając bez strzelonego gola i zaliczonej asysty. Możliwe pozostaje więc zaskakujące rozwiązanie.