Przyszedł do Bayernu jako piłkarz, odchodzi jako trener

Demichelis w latach 2003-10 był piłkarzem Bayernu , a obecnie prowadził jego rezerwy. W tej roli zastąpi go Holger Seitz.

"Bayern Monachium i Martin Demichelis zgodzili się, aby trener rezerw odszedł do swojego byłego klubu - River Plate, gdzie zostanie pierwszym szkoleniowcem " - czytamy w oświadczeniu mistrza Niemiec.

Martin Demichelis z River Plate do Bayernu i na odwrót

Demichelis zaczynał karierę piłkarską w River Plate w 2001 roku, zanim dwa lata później trafił do Bayernu.

"Przyjechałem do Europy jako zawodnik, trafiając z River Plate do Bayernu, a teraz wyruszam w drugą stronę jako trener. Co za niesamowita historia" - przyznał 41-latek.