Eric Maxim Choupo-Moting był sprowadzany do Monachium w roli zmiennika Roberta Lewandowskiego. W pierwszych dwóch sezonach Kameruńczyk nie grał za wiele, choć gdy wchodził na boisko, to ze swoich obowiązków wywiązywał się bez zarzutu. W obu sezonach zdobył po 9 bramek.

Po sprzedaży Lewandowskiego sytuacja Choupo-Motinga nie miała się znacząco zmienić . Klub sprowadził Sadio Mane, a do gry w ataku rozważani byli także Thomas Mueller i Serge Gnabry . 33-letni napastnik początek sezonu stracił zresztą z powodu kontuzji.

Eric Maxim Choupo-Moting przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium

Kiedy jednak Choupo-Moting wrócił do zdrowia, imponował formą strzelecką. Błyskawicznie zdobył 15 bramek we wszystkich rozgrywkach i przebojem wdarł się do podstawowej jedenastki Bayernu.