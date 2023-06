Przegrali awans na ostatniej prostej. Piąty raz z rzędu!

VfB Stuttgart utrzymał się w Bundeslidze. HSV Hamburg znów bez awansu

Być może to podłamanie utraconym bezpośrednim awansem rzutowało jeszcze na postawę HSV w pierwszym spotkaniu barażowym, ale już wówczas VfB Stuttgart był wyraźnie lepszy, wygrywając 3-0. Drużyna Sebastiana Hoenessa przed rewanżem była więc w bardzo dobrej sytuacji.

Początek rewanżowego starcia rozpoczął się jednak korzystnie dla HSV, dając kibicom nadzieję. Już w 6. minucie Sonny Kittel wyprowadził Hamburg na prowadzenie, które udało się utrzymać do przerwy. Cudowną bramkę zdobył dla Stuttgartu wprawdzie Serhou Guirassy, jednak gol nie został uznany.

Jednak już trzy minuty po zmianie stron do wyrównania doprowadził Enzo Millot, wykorzystując idealne podanie od Guirassy'ego i pakując piłkę do pustej bramki. A gdy kilkanaście minut później bramkarz HSV popełnił koszmarny błąd - Millot znów uderzał do opustoszałej bramki.