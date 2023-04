Przebudowa w Bayernie jest nieunikniona. Dwie gwiazdy na wylocie z klubu

W Bayernie Monachium szykują się spore zmiany

Zmiany w ekipie mistrzów Niemiec są nieuniknione, a jak donosi niemiecki "Bild" latem "Die Roten" szykują się do swego rodzaju przebudowy i odświeżenia kadry . Nie jest tajemnicą, że priorytetem będzie dla nich pozyskanie napastnika, który skutecznie wypełni lukę po Robercie Lewandowskim, o co nie zadbano zaraz po jego odejściu .

Przebudowa w Bayernie Monachium. Media: Dwie gwiazdy na wylocie z klubu

"Die Roten" chcą rzekomo jak najszybciej zamknąć ten rozdział, bowiem 31-latek nie prezentuje poziomu zbliżonego do tego, do czego przyzwyczaił w barwach Liverpoolu. Co więcej, zaufanie do niego mieli stracić również koledzy z zespołu, co sprawia, że jego transfer jest oceniany jako jedno z największych rozczarowań.