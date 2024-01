Problemy Bayernu Monachium, pilna decyzja władz. Nie ma innego wyjścia

Trener Bayernu Monachium Thomas Tuchel ma ogromny ból głowy. Nie chodzi tylko o to, jak udobruchać władze klubu, które wściekły się po słowach , jakie wypowiedział w kontekście odejścia Xaviego Hernandeza z ekipy FC Barcelona , lecz przede wszystkim o sytuację w ekipie mistrza Niemiec .

Problemy Bayernu Monachium. Władze klubu wkroczyły do akcji

Mistrz Niemiec znalazł już jednak możliwe rozwiązanie tej sytuacji. Klubowi włodarze starają się o przyspieszenie transferu Bryana Zaragozy z hiszpańskiej Granady. Bayern już w grudniu potwierdził, że 22-latek trafi do Niemiec , lecz na ten moment na do tego dojść dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

Trwa jednak walka o to, by Bryan Zaragoza już teraz został piłkarzem "Die Roten". Potwierdził to dyrektor sportowy Bayernu Monachium Christoph Freund.