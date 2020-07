Chelsea prowadzi rozmowy z Bayerem Leverkusen w sprawie ofensywnego pomocnika Kaia Havertza. Sky Germany podało, że inne zainteresowane kluby wypadły już z walki o 21-latka.

Petr Čech, który pracuje dla "The Blues", ma polecieć do Niemiec na rozmowy "twarzą w twarz".



Bayer wycenia piłkarza na około 100 milionów euro, ale Chelsea ma nadzieję, że uda jej się zbić cenę o około 20 milionów euro z ewentualnymi bonusami.



Na korzyść ekipy ze Stamford Bridge działa fakt, że sam Havertz chciałby do niej trafić, zawodnik jest bowiem pod wrażeniem budowy drużyny przez Franka Lamparda.



"The Blues", którzy wracają na rynek transferowy po zakończeniu karencji nałożonej przez FIFA, już zakontraktowali dwóch innych ofensywnych graczy - Niemca Tima Wernera z RB Lipsk oraz Marokańczyka Hakima Ziyecha z Ajaksu Amsterdam.



Havertzem miały być zainteresowane także: Real Madryt, FC Barcelona czy Bayern Monachium, ale tutaj cena okazała się największą przeszkodą, z kolei Manchester United nastawia się na pozyskanie także drogiego Jadona Sancho.

Havertz, który został pierwszym piłkarzem w Bundeslidze z 35 bramkami przed 21. rokiem życia, jest graczem "Aptekarzy" od 2010 roku. W tym sezonie w 43. meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 17 goli i zaliczył dziewięć asyst.