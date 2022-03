Do końca rozgrywek Bundesligi pozostało zaledwie osiem kolejek, niebawem zostaną rozlosowane pary ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a tym czasem Bayern Monachium w bardzo ważnym fragmencie sezonu... traci podporę swojej obrony, Niklasa Suele.

Pierwsze niepokojące wieści na temat defensora podała m.in. telewizja Sport 1 już w środę - wówczas, według doniesień, Suele miał poczuć w czasie ćwiczeń sprinterskich na treningu ból w jednej z nóg. Po krótkiej przerwie powrócił do zajęć, ale koniec końców opuścił je przedwcześnie kulejąc.

W czwartek otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, co dolega piłkarzowi - jak poinformowali "Die Roten" w swoim oficjalnym serwisie, obrońca zerwał włókno mięśniowe w prawym udzie i będzie niezdolny do gry przez jakiś - na razie bliżej niesprecyzowany - czas. Jest to bez wątpienia bardzo zła wiadomość dla Bawarczyków.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern – Salzburg 7-1 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Niklas Suele z kontuzją. Poważny cios dla Bayernu

Suele, pomimo tego, że po zakończeniu sezonu przejdzie do wielkich rywali Bayernu - Borussii Dortmund - wciąż jest podstawowym zawodnikiem "Gwiazdy Południa", a trener Julian Nagelsmann w pełni ufa rosłemu futboliście. 26-latek niemal zawsze w ostatnim czasie rozgrywał pełne 90 minut w kolejnych spotkaniach, a w starciu z Bayerem Leverkusen zdołał nawet zdobyć bramkę.

Tym samym ostatnie dni pod względem informacji o kontuzjach są dla monachijczyków - jak można by rzec - słodko-gorzkie. Wcześniej sporego strachu mistrzom Niemiec napędził Robert Lewandowski, który również podczas treningu nabawił się drobnego urazu, natomiast od czwartku miał już wracać do zajęć fizycznych w pełnym wymiarze.

Bundesliga. Bayern Monachium zagra niebawem z Unionem Berlin

Bayern w najbliższym czasie - przed przerwą reprezentacyjną - czeka jeszcze mecz ligowym z Unionem Berlin. Podopieczni Nagelsmanna mają już naprawdę niewielki margines błędu - wyprzedzają w tabeli drugą Borusssię o zaledwie cztery punkty.

Jeszcze przed weekendem "Die Roten" poznają z kolei swoich rywali w ćwierćfinale Ligi Mistrzów - na ich drodze mogą stanąć m.in. Real Madryt czy Manchester City.