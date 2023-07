Potężny transfer o krok. Godny następca Roberta Lewandowskiego

Na początku traktowano to głównie jako plotkę, ale do realizacji hitowego transferu wydaje się być coraz bliżej. "The Times" donosi, że Harry Kane odrzucił kolejną ofertę przedłużenia umowy z Tottenhamem, bo zależy mu na przenosinach do Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec o zatrudnieniu napastnika reprezentacji Anglii marzą od czasu odejścia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.