Potężny skandal. Bjelica w szale, uderzył gwiazdora Bayernu w twarz!

Nie tak pojedynek z Bayernem Monachium wyobrażał sobie Nenad Bjelica. Jego Union Berlin przegrał z Bawarczykami tylko 0-1, ale chorwacki trener obejrzał czerwoną kartkę za uderzenie w twarz Leroya Sane. Teraz najprawdopodobniej czeka go dyskwalifikacja. - To nie dopuszczalne, co zrobiłem - kajał się po meczu były trener Lecha Poznań.