Potężna burza w Niemczech. Coraz głośniejsze apele o wyrzucenie piłkarza Bayernu

Uderzenie palestyńskich terrorystów i jego następstwa są szeroko komentowane w mediach europejskich. Od kilku dni w Niemczech niemal codziennie pojawia się w tym kontekście nazwisko piłkarza Bayernu Monachium - Noussaira Mazraouiego. Zadbał o to sam, choć może nie do końca w pełni świadomie.

Mazraoui ma kłopoty. Musi wybrać - albo Hamas, albo profesjonalna piłka

Mnóstwo kontrowersji wzbudza aktywność piłkarza w mediach społecznościowych. Posty przez niego zamieszczane wskazują, że sympatyzuje on z arabskimi agresorami. To nie mogło umknąć uwadze opinii publicznej.

"I nie myślcie, że Allah nie zważa na to, co robią ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości. On powstrzymuje ich tylko do dnia, w którym ich oczy zastygną z przerażenia" - to cytat z Koranu, jaki pojawił się na instagramowym koncie Mazraouiego.