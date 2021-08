Piłkarze Borussii Dortmund rozpoczęli obecne rozgrywki od pewnej wygranej w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Po trzech bramkach Erlinga Haalanda ekipa z Zagłębia Ruhry pokonała Wehen Wiesbaden.



Atakujący ekipy gospodarzy z bardzo dobrej strony pokazał się także w meczu przeciwko Eintrachtowi. Już w 23. minucie Haaland popędził środkową strefą boiska i zagrał do Marco Reusa, którzy dopełnił formalności.



Goście odpowiedzieli bardzo szybko po... pechowej interwencji Feliksa Passlacka. Gracz Borussii próbował odebrać piłkę Rafaelowi Borre, a umieścił ją we własnej bramce.



Stracony gol zadziałał motywująco na zawodników - debiutującego na ławce trenerskiej w meczu Bundesligi, w roli szkoleniowca BVB - Marco Rose. W 32. minucie Haaland świetnie zagrał do Thorgana Hazarda, a ten pokonał Kevina Trappa.





Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt. Znakomity start BVB! Haaland dał popis

Po chwili Reus przedłużył zagraną przez bramkarza Borussii piłkę i ta padła łupem Haalanda, który wpadł w pole karne i wpakował futbolówkę do bramki.



Gospodarze kontynuowali swoją dobrą grę w drugiej połowie. Już w 58. minucie zakotłowało się w polu karnym Eintrachtu. Haaland spróbował oddać strzał, jednak finalnie dograł do Giovanniego Reyny. 18-latek trącił natomiast futbolówkę do bramki.



Świetnie spisujący się w tym meczu Norweg dołożył jeszcze jedno trafienie. Otrzymał on dobre podanie od Reusa, minął Evana N’Dicka i drugi raz pokonał Trappa.



Piłkarze z Frankfurtu zdołali odpowiedzieć na liczne gole BVB w końcówce starcia. Do bramki trafił Jens Petter Hauge.



PA



1. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-08-14 18:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Tobias Stieler Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 5 2 DO PRZERWY 3-1 M. Reus 23' T. Hazard 32' E. Håland 34',70' G. Reyna 58' F. Passlack 27' (samob.) J. Hauge 86'

5 2 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Kobel Passlack Akanji Witsel Schulz Dahoud Reyna Hazard Bellingham Reus Håland 2 Trapp Ilsanker N'Dicka Hinteregger Sow Vieira da Costa Kamada Barkok Hasebe Kostić Borré SKŁADY Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Gregor Kobel Kevin Trapp 27′ (samob.) 27′ (samob.) Felix Passlack 46′ 46′ Stefan Ilsanker Manuel Obafemi Akanji Obite Evan N'Dicka 78′ 78′ Axel Witsel Martin Hinteregger Nico Schulz Djibril Sow Mahmoud Dahoud Danny Vieira da Costa 58′ 58′ 87′ 87′ Giovanni Alejandro Reyna 46′ 46′ Daichi Kamada 32′ 32′ 73′ 73′ Thorgan Hazard 46′ 46′ Aymen Barkok 73′ 73′ Jude Bellingham 69′ 69′ Makoto Hasebe 23′ 23′ 87′ 87′ Marco Reus 86′ 86′ Filip Kostić 34′, 70′ 34′, 70′ Erling Haaland Rafael Santos Borré Maury REZERWOWI Marwin Hitz Diant Ramaj 73′ 73′ Thomas Joseph Delaney Eric Durm Göktan Gürpüz 46′ 46′ Christopher Lenz Ansgar Knauff Lucas Silva Melo 78′ 78′ Antonios Papadopoulos 46′ 46′ Jesper Grænge Lindstrøm Marius Wolf 46′ 46′ 86′ 86′ Jens Petter Hauge 73′ 73′ Donyell Malen 69′ 69′ Ajdin Hrustic 87′ 87′ Youssoufa Moukoko 86′ 86′ Ragnar Ache 87′ 87′ Steffen Tigges Amin Younes

STATYSTYKI Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 5 2 Posiadanie piłki 60,2% 39,8% Strzały 15 9 Strzały na bramkę 12 5 Rzuty rożne 7 3 Faule 5 14 Spalone 4 1