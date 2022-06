Pomocnik zostaje w Bayernie mimo ofert. Chce walczyć o miejsce w składzie

Austriak trafił do Bayernu przed rokiem, po bardzo udanej sześcioletniej przygodzie z RB Lipsk. Tam też na jego talencie poznał się Julian Nagelsmann i to głównie za jego sprawą Bawarczycy postanowili sprowadzić zawodnika do siebie.

Pierwszy sezon w nowym klubie był dla Sabitzera dosyć trudny, bo na boisku pojawiał się głównie jako rezerwowy, co też widać po jego statystykach. W 32 meczach w Bundeslidze i Lidze Mistrzów strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Bundesliga. Marcel Sabitzer zostaje w Bayernie

Im bliżej okienka transferowego, tym więcej pojawiało się informacji o możliwym odejściu 28-latka, szczególnie, że Bayern zdążył już ogłosić transfer nowego pomocnika, Ryana Gravenbercha z Ajaksu Amsterdam.

Reklama

Niemiecki oddział Sky informuje jednak, że Sabitzer jest przekonany o pozostaniu w Monachium, a jego głównym celem jest odbudowanie swojej formy i udowodnienie swojej przydatności dla zespołu.