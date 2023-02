Polski piłkarz robi show w Bundeslidze. Odjechał wszystkim!

35-letni Gikiewicz pokazuje, że mimo wielu wiosen na karku, wciąż stać go być ważnym ogniwem w jednej z silniejszych lig w Europie .

Reprezentant Polski, wraz z kolegami z Augsburga , krótko za półmetkiem sezonu, udowadniają, że wcale nie muszą być skazani na zażartą walkę o utrzymanie. Póki co utrzymują pięciopunktową przewagę nad strefą spadkową , zajmując po 19. kolejkach 13. miejsce z dorobkiem 21 punktów.

Rafał Gikiewicz buduje znakomite liczby w Bundeslidze

Problemem drużyny z Bawarii jest kulejąca defensywa, przez co zbyt często zespół traci wiele bramek. Z jednej strony Augsburg stać, by sprawić sensację i pokonać 1-0 Bayer Leverkusen, czy w takim samym rozmiarze Borussię Moenchengladbach, by stracić łącznie siedem goli w starciach z Borussią Dortmund i Freiburgiem.