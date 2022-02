Polski bramkarz nie puścił gola, zespół wydostał się ze strefy spadkowej

Choć Union był wyżej w tabeli, to mecz przebiegał pod dyktando plasujących się znacznie niżej gości.

Augsburg wyszedł na prowadzenie w 16. minucie. Stało się to złym wybiciu bramkarza Andreasa Luthego, który zagrał do Robina Knochego. Obrońcę Augsburga uprzedził jednak Andre Maier, a piłka trafiła do zupełnie nieobstawionego Michaela Gregoritscha, który uderzeniem z 10 metrów nie dał szans Luthemu.



Potem gospodarze mieli jeszcze kilka okazji. M.in. Florian Niederlechner został zatrzymany przez Luthego, a także jego strzał sprzed linii bramkowej wybił Christopher Trimmel.



Bundesliga. Augsburg wygrywa, cały mecz Rafała Gikiewicza

Natomiast w 40. minucie Gregoritsch przymierzył z dystansu w poprzeczkę.



Wynik meczu został ustalony w 59. minucie. Stało się to po świetnym uderzeniu Andrego Hahna zza pola karnego, które wylądowała przy słupku bramki rywala.



Gikiewicz rozegrał cały mecz, z kolei Robert Gumny spędził go na ławce rezerwowych.



Dzięki temu zwycięstwu Augsburg wydostał się ze strefy spadkowej w Bundeslidze. Union pozostał na czwartym miejscu.

FC Augsburg - Union Berlin 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Gregoritsch (16.), 2-0 Hahn (59.).

