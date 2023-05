Głośne odejście Polaka z klubu Bundesligi. "Nie mam pojęcia, co dalej"

- Chciałem wiedzieć na czym stoję przed niedzielnym meczem (z Borussią Dortmund, ostatni domowy mecz Augsburga w tym sezonie - przyp. red.). Obecnie rehabilituję się i trenuję na boisku, ale jak już jest pewne, że nie zagram z BVB, to chciałem ustalić, jaka przyszłość czeka naszą rodzinę. Zagrałem w 96 meczach, uznałem, że po długiej i owocnej współpracy powinienem mieć jasność. W czwartek wieczorem rozmawiałem z trenerem. Zostałem zaproszony na rozmowę do klubu w piątek rano, wiedzieli czego chcę, oni powiedzieli co mogą mi dać i nie spotkaliśmy się pośrodku, nie dogadaliśmy się na przedłużenie umowy - powiedział w wywiadzie dla portalu Meczyki.pl.

Rafał Gikiewicz: "Przyszłość? Polecę na wakacje i zobaczymy"

Golkiper przyznał, że szkoleniowiec Enrico Maassen dalej chciał go widzieć w podstawowym składzie zespołu. Co ciekawe, gdyby 35-latek rozegrał 25 meczów w tym sezonie, jego umowa byłaby przedłużona automatycznie. Rozegrał 24. W ostatnich pięciu kolejkach ligowych nie wystąpił z powodu kontuzji.

- Nie mam pojęcia co dalej, nie szukałem klubu, nie mam w szufladzie żadnego gotowego kontaktu. Ostatnie tygodnie poświęciłem temu, żeby się wyleczyć porządnie i być zdrowym. To będę tu robił do ostatniego dnia, polecę na wakacje i zobaczymy - dodał. W nowym zespole chce być numerem jeden, ale nie wykluczył, że jeśli pojawi się oferta bycia rezerwowym od wielkiego zespołu, to również ją rozważy. Potwierdził, że miał propozycję z Bayernu Monachium.