Polski bramkarz idzie na wojnę z kibicami! To się musiało tak skończyć

Zaraz potem polski bramkarz zaczął prowokować kibiców gospodarzy i niewiele brakowało, by doprowadził do gigantycznej awantury. Cześć rozwścieczonych fanów Werderu opuściła trybuny i ruszyła w stronę murawy . W ostatniej chwili udało się ich zatrzymać tuż przed bandą reklamową.

Gikiewicz kontra kibice Werderu. Polski bramkarz zapowiada pozwy sądowe

- Wkurza mnie to, co piszą do mnie na Twitterze czy Instagramie. Obrażają moją rodzinę. Mogę przeboleć wyzwiska w moim kierunku, ale nie pozwolę, aby mieszano w to moją rodzinę. Jeśli dostanę po meczu jakieś pogróżki, to kilka osób otrzyma na pewno wezwanie do sądu - powiedział Gikiewicz w pomeczowej rozmowie ze Sky Sports.