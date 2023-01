Polak mógł być bohaterem hitu transferowego! Poszedłby w ślady "Lewego"

Manuel Neuer to bez wątpienia jeden z większych piłkarskich pechowców w ostatnich miesiącach - Niemiec złamał bowiem w grudniu nogę i jeszcze przez pewien czas z pewnością nie zobaczymy go w akcji. To, co nietypowe w tej sytuacji, to fakt, że gracz kontuzję złapał nie na murawie, a... w czasie urlopu, a konkretnie podczas jazdy na nartach.