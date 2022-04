Polak grał świetny mecz i... musiał zejść z boiska. Czy to poważny uraz?

Słodko-gorzki był dla Roberta Gumnego jego sobotni występ w barwach FC Augsburg przeciwko Bayernowi Monachium. Polak z jednej strony rozegrał bardzo dobre zawody - z drugiej musiał opuścić murawę z powodu urazu. Teraz należy mieć jedynie nadzieję, że zawodnik w tej sytuacji szybko się wyliże z ran - choć za linię boczną schodził z grymasem bólu na twarzy.

