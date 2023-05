Polacy na wylocie z klubu Bundesligi. Zdecydować może fatalny detal w kontrakcie

FC Augsburg toczy heroiczną batalię o zachowanie ligowego bytu. Na dwie kolejki przed końcem Bundesligi drużynę dzielą tylko trzy punkty dystansu od ostatniej lokaty , która gwarantuje utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Najbliżsi rywale to Borussia Dortmund i Borussia Moenchengladbach .

Barw Augsburga bronią obecnie dwaj polscy piłkarze - Rafał Gikiewicz i Robert Gumny . "Kicker" informuje, że bez względu na to, co wydarzy się na samym finiszu rozgrywek, obaj zawodnicy - zakontraktowani w sezonie 2020/21 - nie powinni liczyć na dalszą grę w zespole prowadzonym obecnie przez Enrico Maassena.

Fatalny uraz Gikiewicza. O jego przyszłości decydować może jeden zapis w kontrakcie

Umowa Gumnego zachowuje wprawdzie ważność jeszcze przez dwa lata, ale w ostatnim czasie 24-latek mocno obniżył loty. Przesiaduje głównie na ławce rezerwowych. Latem trafi zapewne na listę transferową i jeśli nie zostanie sprzedany, najprawdopodobniej odejdzie do innego zespołu na wypożyczenie.

Runda jesienna zupełnie nie zapowiadała takiego obrotu sprawy. We wrześniu, po zwycięstwie nad Bayernem Monachium (1-0), obaj piłkarze trafili do jedenastki kolejki. Polski bramkarz za swój występ otrzymał notę 1, co oznacza "klasę światową".