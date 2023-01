Na początku spotkania Rafał Gikiewicz miał nieco pracy, a Borussia Mönchengladbach stworzyła kilka naprawdę groźnych akcji - raz polski bramkarz starł się nawet w sytuacji sam na sam z mistrzem świata, Marcusem Thuramem . Wygrał go.

Tak było jednak do czasu. Jeszcze w pierwszej połowie FC Augsburg całkowicie przejął inicjatywę i chwilami tłamsił Gladbach. Zdobył nawet gola, po dość dziwnym zachowaniu bramkarza Borussii Jonasa Omlina, następca swego rodaka Yanna Sommera, który przeszedł do Bayernu Monachium, wypuścił piłkę z rąk i Augsburg dobił ją do siatki. Gracze gości sygnalizowali faul na bramkarzu i rzeczywiście, arbiter bramki nie uznał, ale z innego powodu. Po analizie VAR dopatrzył się spalonego na mniej więcej pół stopy.