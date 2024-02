Bayer Leverkusen jest w tym sezonie absolutną rewelacją Bundesligi. Dyrektorem sportowym grup młodzieżowych Bayeru jest Polak, Sławomir Czarniecki. W rozmowie z portalem "Weszło" przyznał, że Bayer bacznie obserwuje sytuację dwóch reprezentantów Polski - Sebastiana Szymańskiego i Jakuba Kamińskiego. Co więcej, pierwszy z nich mógłby być nawet kandydatem do letniego transferu do zespołu z Leverkusen.