"Pluję na was, dziwadła!". Piłkarze Bayernu w nietypowej kampanii

Internet ma ogrom dobrych cech - z tym zgodzi się absolutnie każdy jego użytkownik - ale niestety ma również i swoje ciemniejsze strony. Jedną z nich są bez wątpienia pełne nienawiści komentarze, do których zamieszczania zachęca (przynajmniej teoretyczna) anonimowość użytkowników.

Przeciwko wzmagającemu się hejtowi postanowił wystąpić Bayern Monachium , który wraz ze swoim głównym sponsorem - przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym Deutsche Telekom - przygotował kampanię "Przeciwko nienawiści w sieci". Zaangażowano do niej kilku istotnych zawodników ekipy z Allianz Arena.

Piłkarze Bayernu zaprotestowali przeciwko hejtowi. Niezwykły materiał

W krótkim filmiku, który ma promować całą akcję, wystąpili Thomas Mueller, Leroy Sane oraz Leon Goretzka. Każdy z nich przeczytał po kilka tekstów których... raczej nie mieliby zamiaru powtarzać w innych okolicznościach. "Pluję na was, dziwadła", "życzę wam śmierci w wypadku" - to tylko niektóre hasła, jakie się pojawiły, poprzeplatane różnymi wulgaryzmami. Cel jest jeden - by niektórzy internauci opamiętali się w swoich działaniach.