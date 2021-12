Napoli zaliczyło w ostatnim czasie swoisty wynikowy "tryplet" - podopieczni Luciano Spallettiego wygrali z Lazio, zremisowali z Sassuolo i przegrali z Atalantą. W każdym z tych spotkań Piotr Zieliński jeśli nie trafiał do siatki, to przynajmniej asystował. O polskim graczu znów robi się głośno - i to także ze względu na jego potencjalny transfer.

Piotr Zieliński w Bayernie? Temat "grany" raczej latem

Jak poinformował na antenie TVP Sport Mateusz Borek, zainteresowany ściągnięciem "Ziela" ma być Bayern Monachium, o czym zresztą miały wstępnie donieść lokalne, bawarskie media. Jak stwierdził dziennikarz, "temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać".



Jego zdaniem bardziej prawdopodobnym terminem, w którym ewentualny transfer mógłby zostać dopięty, będzie najbliższe lato. "Die Roten" mieliby być skłonni zapłacić za piłkarza 50-60 mln euro "plus".



Napoli nie musi się w sprawie Polaka przesadnie spieszyć, bowiem kontrakt Zielińskiego jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Potencjalna oferta ze strony Bayernu o takiej wysokości wydaje się całkiem atrakcyjna, choć warto zwrócić uwagę, że pomocnik jest podstawowym graczem dla neapolitańczyków.



Piotr Zieliński w Bayernie Monachium? Pożegnanie z Neapolem po sześciu latach

Jeśli przenosiny dojdą do skutku, to Zieliński zakończy swoją przygodę na Stadio Diego Armando Maradona po sześciu latach - do Napoli trafił bowiem w 2016 roku, wcześniej grając na ziemi włoskiej dla Empoli i Udinese.



Zieliński tym samym zostałby drużynowym kolegą Roberta Lewandowskiego - zakładając, że napastnik nie zamieni latem Bayernu na inny duży europejski klub, a tego typu spekulacje pojawiają się regularnie w niemieckiej prasie sportowej. Odpowiedź na pytanie, czy do polsko-polskiej współpracy w ramach "Die Roten" faktycznie dojdzie, powinniśmy poznać w przeciągu najbliższego pół roku.

