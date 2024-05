Pilny komunikat z Monachium. Jest przełom, Lewandowski jednak ocalony

Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie straciła w tym sezonie tytuł mistrza Hiszpanii, a on sam być może pożegna się również ze snajperskim berłem La Liga. Wszystko wskazuje jednak na to, że zachowa rekord o szczególnym znaczeniu w historii Bundesligi. Z Niemiec napłynęły właśnie wieści o kontuzji Harry'ego Kane'a. Kapitan reprezentacji Anglii nie zagra w niedzielnym meczu Bayernu Monachium, a to oznacza, że osiągniecie granicy 41 ligowych goli w sezonie staje się dla niego w praktyce nieosiągalne.