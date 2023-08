Piłkarz wywołał skandal, zupełnie nie przemyślał słów. "Potem się zabił"

Arturo Vidal zaliczył w swojej piłkarskiej karierze kilka czołowych europejskich klubów i... pewnie z kilkanaście wybryków, różnego typu, które wzbudziły wielkie kontrowersje w świecie futbolu. Ostatnio znowu "dołożył do pieca" i podczas prowadzonej na Twitchu relacji na żywo nawiązał do samobójstwa niemieckiego bramkarz Roberta Enke. Okoliczności, w jakich to jednak zrobił, wzbudziły lawinę reakcji, nawet jeśli nie miał on zamiaru celowo obrazić pamięci o Niemcu.