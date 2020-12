Piłkarz Roku FIFA. Robert Lewandowski z trofeum. Cezary Kucharski skomentował wyniki plebiscytu

Robert Lewandowski otrzymał w czwartkowy wieczór nagrodę dla najlepszego piłkarza roku FIFA. Wynik plebiscytu skomentował były menedżer zawodnika, Cezary Kucharski. - Dajcie znać, gdy jakiś agent doprowadzi polskich piłkarzy na szczyt światowego futbolu - napisał.

"Lewy" zdecydowanie zdominował głosowanie, zwyciężając we wszystkich jego "składowych" (wśród trenerów, piłkarzy, dziennikarzy i kibiców). Polak w pokonanym polu pozostawił między innymi Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. W drodze na szczyt długo prowadził go Kucharski, który pilotował transfery napastnika do Borussii Dortmund, a następnie - Bayernu Monachium, w którym występuje do dziś.

Choć drogi tej dwójki się rozeszły, a obecnie trwa między nimi głośny spór, były menedżer nie kryje uznania dla piłkarskiej klasy Lewandowskiego. Komentując wyniki głosowania, nie omieszkał jednak wbić szpilki swoim krytykom, przypominając jednocześnie o pracy, jaką włożył w prowadzenie zawodnika.



- Wielu próbuje deprecjonować moje osiągnięcia. Podobno to modne w środowisku piłkarskim ale powiedziałbym, że bardziej cecha narodowa. Dajcie znać jak jakiś agent doprowadzi polskich piłkarzy na szczyt światowego futbolu i wygrają oni w tych klubach Ligę Mistrzów, Ligę Europy - napisał Kucharski na Twitterze (pisownia oryginalna), dołączając zdjęcia z czołowymi postaciami Bayernu: Ulim Hoenessem i Karlem-Heinzem Rummenigge oraz Grzegorzem Krychowiakiem, podpisującym kontrakt z Sevillą.





