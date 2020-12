Robert Lewandowski otrzymał w czwartek nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza roku. W trójce finalistów znaleźli się obok niego Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, a pierwszy z wymienionych był wyraźnie poirytowany przebiegiem ceremonii. Wychwycił to dziennikarz "BeIN Sports", Tancredi Palmeri, porównując go do postaci z serialu animowanego, Pingu.

Portugalczyk i Argentyńczyk przez lata dominowali w plebiscycie, rozdzielając laury między sobą. Polak przerwał ten trend, a czwartkowy finał plebiscytu był jego wielkim dniem. W przeciwieństwie do Ronaldo, który sprawiał wrażenie, jakby chciał przerwać telekonferencję.

W internecie lotem błyskawicy rozeszła się klatka transmisji, pokazująca siedzącego z założonymi rękoma gracza Juventusu, mającego wyraźnie poirytowaną minę. Tancredi Palmeri, pracujący obecnie dla "BeIN Sports", a w przeszłości związany między innymi z "La Gazzetta dello Sport" porównał jego reakcję do bohatera serialu animowanego, Pingu.



Lewandowski zdominował plebiscyt, otrzymując najwięcej punktów w głosowaniu piłkarzy, dziennikarzy, trenerów i kibiców.



-----------------------------------------------

