Piłkarz Bayernu w szoku po ataku na Ukrainę. "Dopiero co graliśmy w Kijowie"

Paweł Czechowski Bundesliga

Ze świata sportu napływają coraz to nowe komentarze i reakcje na to, co dzieje się na Ukrainie. W związku z rosyjską agresją głos w mediach społecznościowych zabrał m.in. Thomas Mueller, jeden z zawodników Bayernu Monachium. Jak przyznał, wciąż jest zszokowany, zwłaszcza zważywszy na fakt, że jeszcze niedawno mógł spokojnie grać w Kijowie z tamtejszym Dynamem.

Zdjęcie Thomas Mueller / AFP