Piłkarskie trzęsienie ziemi u Niemców. To się może stać tuż przed Euro 2024

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann ma podpisany kontrakt z "Die Mannschaft" jedynie do końca lipca 2024 roku i istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że rozstanie się on oficjalnie z kadrą po Euro 2024, niezależnie od osiągniętych na mistrzostwach wyników. Jednocześnie pojawiły się spekulacje, że szkoleniowiec może ogłosić kolejny krok w swej karierze tuż przed startem turnieju i... może on się mocno nie spodobać chociażby kibicom Bayernu Monachium.