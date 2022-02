Pięć goli w meczu Bayernu, Lewandowski też trafił

Piłkarze Bundesligi wrócili do gry po dwutygodniowej przerwie, która była spowodowana eliminacjami mistrzostw świata w różnych strefach. Ten czas pozwolił trochę powiększyć kadrę Bayernu. I tak na ławce rezerwowych usiedli już nie tylko młodzi piłkarze, ale Dayot Upamecano czy Marcel Sabitzer.



Od początku przewagę miał Bayern, ale pierwsi groźnie zaatakowali przyjezdni. W 10. minucie Angelinio zgrał z lewej strony do Daniego Olmo, który uderzył zza pola karnego minimalnie niecelnie.



Chwilę później Bawarczycy wyszli na prowadzenie. W 12. minucie Corentin Tolisso wykorzystał zawahanie Willego Orbana, piłka trafiła do Lewandowskiego, który wpadł w pole karne, uderzył, Peter Gulacsi ją sparował, ale z dobitką zdążył Thomas Mueller.

Bundesliga. Bayern - RB Lipsk: Olmo mógł mieć hat-tricka

Robert Lewandowski Lewandowski rozpoczął czwartą setkę, goni Gerda Muellera Potem znowu groźniej było pod bramką Bayernu. W 16. minucie Konrad Laimer podał do Christophera Nkunku, który znalazł jeszcze Andre Silvę. Portugalczyk nie uderzył od razu, tylko po pewnej chwili, odbita piłka trafiła do Olmo, ale jego strzał zatrzymał Manuel Neuer.

Dwie minuty później Nkunku zagrał do Olmo, który znowu nie znalazł sposobu, aby pokonać bramkarza gospodarzy.

Lipsk wyrównał w 27. minucie. Stratę zaliczył Tolisso, Nkunku ruszył środkiem boiska, podał do Laimera, który przerzucił piłkę nad Neuerem, ale ta szła jednak za słupek. Dopadł do niej Silva i z bardzo ostrego kąta zmieścił za linią.

W 32. minucie zza pola karnego przymierzył Mueller, piłka po rykoszecie zmierzała w kierunku bramki, ale wyciągnięty Gulasci zdołał ją sparować do boku. Z kolei w 34. minucie Kingsley Coman dośrodkował z lewej strony w taki sposób, że piłka minęła Gulcsiego, ale na szczęście Węgra trafiła w słupek.



Bundesliga. Bayern - RB Lipsk: Lewandowski z 301. golem w lidze

Z obozu Orłów Czesław Michniewicz spotkał się z Robertem Lewandowskim Mueller w 36. minucie strzelił drugiego gola w sobotę, ale po interwencji VAR-u został on anulowany. Okazało się, że zanim Serge Gnabry dośrodkował do Niemca, to Lewandowski sfaulował Joškę Gvardiola.



Co się jednak odwlecze... Bayern wrócił na prowadzenie w 44. minucie. Z lewej strony zacentrował Coman, a "Lewy" uderzeniem głową zdobył 24. bramkę w tym sezonie i już 301. w Bundeslidze.



W 51. minucie Polak mógł znowu wpisać się na listę strzelców. Podawał Mueller, a nasz napastnik po prostu nie dał rady dosięgnąć piłki.



Lipsk wyrównał w 53. minucie. Laimer powalczył o piłkę na środku boiska, a potem zagrał prostopadle do Nkunku. Francuz zgubił rodaka Benjamina Pavarda i w sytuacji sam na sam nie dał szans Neuerowi.



Goście niezbyt długo się z tego cieszyli. Pięć minut później mistrzowie Niemiec znowu wygrywali. Gulacsi niedokładnie wznowił grę, piłkę przejął Coman, następnie podał ją do Ganbry'ego, który uderzył z pola karnego, a futbolówka jeszcze po rykoszecie od Gvardiola wpadła do siatki.



Bundesliga. Bayern - RB Lipsk: niewykorzystana okazja "Lewego"

W 62. minucie Joshua Kimmich zagrał do Gnabry'ego, który podał do Lewandowskiego. Polak powalczył w polu karnym z Lukasem Klostermannem, ale strzelił obok słupka.



Potem jeszcze "Lewy" miał jedną szansę, ale przestrzelił, "główkując" po dośrodkowaniu Gnabry'ego.



Lipsk próbował zmienić wynik, jednak bezskutecznie. Bayern zwiększył więc do dziewięciu punktów przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund, która w niedzielę zagra z Bayerem Leverkusen.