Pięć goli i nerwowa końcówka w meczu Bayernu. Tuchel szedł na starcie

Po intensywnym pierwszym kwadransie gospodarzy następnie to monachijczycy zaczęli dominować w aspekcie posiadania piłki. Przyniosło to skutek już w 23. minucie, gdy po zamieszaniu w polu karnym piłka wpadła pod nogi Aleksandara Pavlovicia, który wyprowadził zespół Thomasa Tuchela na prowadzenie. Akcja ta oprócz pozytywnego skutku przyniosła także uraz Kingsleya Comana. Jeden z przeciwników upadł na lewą kostkę Francuza, który musiał opuścić boisko.

Arbiter doliczył do pierwszej połowy pięć minut. Tuż przed upłynięciem tego czasu gola do szatni zdobył Alphonso Davies, podwyższając rezultat. Znalazł się sam przed polem karnym rywali, nie wybiegli do niego obrońcy, nie dogonili go pomocnicy. Precyzyjnym strzałem słabszą, prawą nogą uciszył nieco krytyków, bo ostatnio nie miał najlepszej prasy.