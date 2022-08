Duńskie media twierdzą, że Krzysztof Piątek jest obecnie transferowym priorytetem FC Kopenhaga. Klub szuka klasowego napastnika przed zbliżającym się startem w Lidze Mistrzów. Wytypowano trzech kandydatów, ale dwaj pozostali - ich nazwiska pozostają nieznane - to tylko warianty rezerwowe.

"Il Pistolero" wrócił tego lata do Herthy Berlin po półrocznym okresie wypożyczenia do Fiorentiny. Ani razu nie znalazł się jednak w meczowej kadrze. Jego przyszłość w stolicy Niemiec rysuje się w tej chwili bardzo mgliście.

Obecny kontrakt Polaka zachowuje ważność do połowy 2025 roku. Duńczycy raczej nie zdecydują się na wykupienie Piątka. Jeśli strony dojdą do porozumienia, najbardziej prawdopodobny scenariusz to roczne wypożyczenie.

Krzysztof Piątek w LM? Europejskie potęgi już czekają

Serwis bt.dk sugeruje, że Piątek może stać się najdroższym zawodnikiem w historii duńskiego klubu. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest aktualnie na 12 mln euro.

Pomyślna finalizacja toczących się negocjacji otworzy przed 27-letnim zawodnikiem okazję do gry w grupowej fazie Champions League. FC Kopenhaga zmierzy się w tej fazie rozgrywek z Manchesterem City, Borussią Dortmund i Sevilla FC.

Zawodnikiem mistrza Danii pozostaje inny kadrowicz Czesława Michniewicza - bramkarz Kamil Grabara.

