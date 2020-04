Piłkarz Bayernu Monachium Philippe Coutinho nie zapomniał o swoich korzeniach i postanowił pomóc dwóm najbiedniejszym dzielnicom Rio de Janeiro. Brazylijskie media poinformowały, że rozdano zakupione przez niego ok. 20 ton produktów spożywczych i higienicznych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kevin-Prince Boateng w roli ochroniarza. Filmik podbija internet. Wideo INTERIA.TV

To ma być jego wkład w pomoc w walce z koronawirusem, który rozprzestrzenił się na cały świat.



Reklama

Dary od Coutinho trafiły do dwóch faweli - Barreira do Vasco, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu klubu Vasco da Gama. To właśnie w nim 27-letni zawodnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Drugą dzielnicą jest Favela Mangueira, gdzie dorastał.



- Dziękuję Bogu, że umożliwia mi niesienie pomocy innym. To jest dopiero początek wspaniałej kampanii. Mam nadzieję, że będę mógł nadal pomagać - skomentował Coutinho.



Na zdjęciach i filmikach opublikowanych w sieci widać, jak ludzie wracają do domów z siatkami z wizerunkiem piłkarza. Wśród produktów, jakie otrzymywali były ryż, fasola, makaron, kawa. W każdym pakiecie była także informacja, jak chronić się przed koronawirusem i apel, by zostawać w domu.



Wszystkie europejskie ligi - poza białoruską - są obecnie zawieszone. Sport przestał praktycznie istnieć. W wielu krajach obowiązuje zakaz przemieszczenia się, a rządy namawiają obywateli do maksymalnego ograniczania kontaktów z innymi osobami.



Pandemia koronawirusa objęła cały świat, a zarażonych jest już prawie milion osób. Zmarło blisko 50 tys. Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.

Zdjęcie Philippe Coutinho (z prawej) / AFP

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

mar/ cegl/