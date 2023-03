Co spowodowało tak nagłą decyzję zarządu? Hipotez przybywa z każdą godziną. Dziennikarze Christian Falk i Tobias Altscheffl uważają, że mogło chodzić o dość słabe wyniki w Bundeslidze (Borussia Dortmund jest liderem o jeden punkt przed Bayernem). - Klub doszedł do wniosku, że winę za wyniki ponosi przede wszystkim Nagelsmann. Zespół stracił w tym roku dziesięć punktów i zajmuje dopiero drugie miejsce w tabeli przed Der Klassikerem. Zdaniem działaczy przerwa reprezentacyjna to idealna okazja do dokonania zmiany - powiedzieli.

Kolejnym problemem był niedawny wyciek do mediów planów taktycznych Nagelsmanna na mecz z VfL Bochum. 35-latek był wściekły. - Jestem zły. Osoba, która ujawnia takie rzeczy, szkodzi piłkarzom. Krety są pod ochroną, więc ich poszukiwanie będzie bardzo trudne. Dla mnie ważne jest to, bym mógł spojrzeć na siebie w lustrze. Wątpię, by osoba dopuszczająca się takich rzeczy, mogła to zrobić. Dużo o tym myślę, bo zadaję sobie pytanie: jaki jest cel osoby, która to robi, na co liczy? Motyw nie jest dla mnie jasny. Nie może to być z powodów finansowych. To ułatwia sprawę przeciwnikowi - powiedział "Bildowi" (cytat za transfery.info).