Jeszcze we wtorek "France Football" przekonywał, że Ousmane Dembélé jest głównym celem transferowym Bayernu Monachium, tymczasem "Sky" dotarło do członka zespołu menedżerskiego piłkarza, który ocenił, że szasne na transfer Francuza do Monachium są zerowe.

Bawarczycy poszukują skrzydłowych z najwyższej półki, ale ich wysiłki nie przynoszą na razie efektów. Trener Niko Kovacz może obecnie liczyć jedynie na Serge'a Gnabry'ego i Kingsleya Comana.



Niemieckie media zwątpiły już w to, że Bayern skusi Leroya Sane, którego sprowadzenie miało być priorytetem dla szefów klubu.



Kolejnym kandydatem do napędzania akcji Bayernu był Ousmane Dembélé, co potwierdzali także dziennikarze "France Football". Bawarczycy mieli nawet złożyć Barcelonie ofertę w wysokości 70 mln euro. "Duma Katalonii" odrzuciła jednak propozycję.

Wygląda jednak na to, że to już nieaktualne, bo piłkarz nie jest zainteresowany transferem do Bayernu.

Niemieckie media powołują się na ustalenia "Sky" i informują, że członek menedżerskiego zespołu piłkarza zdecydowanie wykluczył możliwość transferu piłkarza do mistrza Niemiec.

- Szanse na to, że Ousmane zagra w Bayernie w przyszłym sezonie są zerowe. Wciąż jest i pozostanie w Barcelonie - powiedział informator "Sky".

