- Erling Haaland jest w stanie podążać śladami Roberta Lewandowskiego i być jednym z najlepszych napastników świata. Ale jeszcze nie teraz. Nie jest na to gotowy - uważa były trener Borussii Dortmund i Bayernu Monachium Ottmar Hitzfeld. We wtorek bezpośredni pojedynek tych snajperów na Signal Iduna Park w "Der Klassiker".

Sezon 2019/2020 okazał się przełomowy dla Haalanda. Utalentowany norweski napastnik zwrócił na siebie uwagę strzelając gole w Red Bull Salzburg. W styczniu 19-latka kupiła Borussia Dortmund. Szybko okazało się, że to znakomita inwestycja. BVB zapłaciła za Norwega 20 milionów euro. Teraz jest wart o wiele więcej.

W niemieckiej Bundeslidze wystąpił do tej pory w 10 spotkaniach i zdobył 10 bramek. Już teraz uważany jest za gwiazdę, a przez sposób gry porównuje się go do Lewandowskiego i Zlatana Ibrahimovicia. Hitzfeld nie dziwi się takim porównaniom.



"Myślę, że Haaland może stać się jak Lewandowski, ale nie jest jeszcze gotowy" - stwierdził były znakomity szkoleniowiec dla serwisu goal.com. "To był znakomity transfer Borussii, ponieważ Haaland już teraz jest wyjątkowym graczem. Niesamowicie dojrzały jak na swój wiek, ma świetne cechy i zachowuje zimną krew przed bramką przeciwnika. Mimo swojego wzrostu (194 cm - przyp. red.) jest niezwykle szybki" - dodał Hitzfeld.



Haaland przekroczył barierę 40 goli we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie (ma już na koncie 41 trafień), ale Lewandowski wciąż może to osiągnąć w samej Bundeslidze. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 27 bramek i jest w stanie wyrównać rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. "Moim zdaniem da radę. Ma niezbędną klasę i doskonałych kolegów w Bayernie, którzy pomogą mu osiągnąć ten cel"- zaznaczył Hitzfeld. "Liczby mówią same za siebie. Lewandowski odgrywa znaczącą rolę w sukcesach Bayernu" - podkreślił.