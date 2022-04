Oto najlepszy napastnik świata dla legendy. Lewandowski obszedł się smakiem

Magazyn "France Football", przyznający corocznie od 1956 roku prestiżową Złotą Piłkę, przed tegoroczną edycją poczynił kilka zmian, chcąc bardziej wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uczynić plebiscyt bardziej sprawiedliwym. W ostatnich dwóch latach szczęścia do tego trofeum nie miał Robert Lewandowski. Dwa lata temu, gdy był niemal stuprocentowym faworytem, Francuzi anulowali plebiscyt, a rok temu kontrowersyjnie przegrał z Lionelem Messim.

Jean-Pierre Papin wskazał najlepszego napastnika świata - Karima Benzemę

Najbliższa edycja Złotej Piłki, która od rozgrywek 2021/22 przyznawana będzie za zakończony sezon, a - jak dotychczas - nie rok kalendarzowy, okraszona uroczystą galą ma odbyć się we wrześniu lub październiku.

Do tego czasu pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale temperatura wokół wyboru światowej "jedynki" rośnie z każdym tygodniem.

Wybitny francuski napastnik Jean-Pierre Papin jeszcze do niedawna, bo w ubiegłym roku twierdził, że ten prestiżowy laur powinien trafić do Roberta Lewandowskiego. Legendarny gracz Olympique Marsylia komplementował wtedy Polaka, ale teraz zmienił optykę. I docenia poziom, na jaki wdrapał się jego rodak, snajper Realu Madryt Karim Benzema.

- Karim jest dla mnie najlepszym napastnikiem na świecie. W ciągu kilku miesięcy wdrapał się na poziom, którego nigdy wcześniej nie prezentował i myślę, że to wzmocniło go w wielu aspektach. Teraz, gdy jest odpowiednio "obudowany", może bawić się grą głową. Jeśli chcesz pozostać w grze tak długo, jak to możliwe, w pewnym momencie twoje ciało musi za tym podążać. I myślę, że Karim bardzo dobrze to rozumiał. Ostatnim marzeniem Karima jest Złota Piłka. Myślę, że dzisiaj jest o krok do przodu, by ją zdobyć - powiedział 58-letni Papin w rozmowie z "Europe 1".

W tym sezonie 34-letni Benzema strzelił 37 goli i zanotował 13 asyst. Z kolei Lewandowski ma na koncie znacznie więcej bramek (46), za to wyraźnie mniej asyst (4).