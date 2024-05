Bayer nie potrafi wrzucić na luz. Wrzucił za to na karuzelę Eintracht Frankfurt

To, co Bayer Leverkusen wyprawia w tym sezonie, aż trudno pojąć. Dość powiedzieć, że już miesiąc temu klub ten sięgnął po pierwsze w swojej historii mistrzostwo Niemiec, rozbijając u siebie Werder Brema (5:0). To jednak nie wszystko. Zespół Xabiego Alonso pozostaje w walce o potrójną koronę. Ma dobrą sytuację w Lidze Europy, gdzie czeka ją rewanżowe starcie z AS Romą. Podejdą do niego z wyjazdową zaliczką w wysokości dwóch bramek. Do tego przed "Aptekarzami" jeszcze finał Pucharu Niemiec. Podsumowując, Bayer pozostaje w tej kampanii niepokonany i od dłuższego czasu bije rekordy.