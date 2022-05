Oliver Kahn skomentował deklarację "Lewego". "Robert powinien to wiedzieć"

Robert Lewandowski bardzo wyraźnie określił oczekiwania w stosunku do swojej najbliższej przyszłości. Uczynił to po raz pierwszy, od kiedy w przestrzeni medialnej pojawił się temat jego spodziewanego transferu do Barcelony.

- Na dziś pewne jest jedno. Moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca. Po tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej, dobrej współpracy - oznajmił kapitan reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej przed meczami kadry w Lidze Narodów.

Na te słowa błyskawicznie zareagował prezes Bayernu Oliver Kahn. Jego wypowiedź raczej nie wróży szybkiego wyjścia z komunikacyjnego klinczu. Mistrzowie Niemiec konsekwentnie nie wyrażają zgody na transfer "Lewego" najbliższego lata.

Lewandowski chce odejść. Kahn: "To do niczego nie prowadzi"

- Nie wiem, dlaczego Robert zdecydował się powiadomić o tym w taki sposób. To do niczego nie prowadzi. Docenienie kogoś nie działa tylko w jednym kierunku - powiedział sternik bawarskiego klubu w rozmowie z serwisem sport1.de.

Czy wobec tego Lewandowski zostanie w Monachium do końca kontraktu, czyli na kolejny sezon? Taki scenariusz wydaje się nierealny. Polski napastnik - to wiadomość nieoficjalna - uzgodnił już warunki trzyletniej umowy z Barceloną.

- Robert dwa razy z rzędu został tutaj najlepszym piłkarzem świata. Powinien wiedzieć, co daje mu Bayern - kwituje tymczasem Kahn.

Ekipa z Camp Nou zaoferowała za "Lewego" 32 mln euro. Propozycja do tej pory nie została zaakceptowana.

O wiele ważniejszy wydaje się jednak temat angażu Sadio Mane. Jeśli Senegalczyk pojawi się na Allianz Arena, wówczas siedmiokrotny król strzelców Bundesligi najprawdopodobniej otrzyma zielone światło na zmianę klubowych barw.

