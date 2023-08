Bayern Monachium. Problemy Manuela Neuera. Przedłuża się jego rehabilitacja

Według początkowego planu rehabilitacja miała pozwolić wrócić Neuerowi do treningów w trakcie przygotowań do nadchodzącego sezonu , a w pierwszych kolejkach miał już stanąć w bramce Bawarczyków. Swoje znaczenie ma także perspektywa Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech i będzie najprawdopodobniej ostatnią okazją 37-latka do osiągnięcia dużego sukcesu z kadrą. Niestety, okazuje się, że powrót do pełnej formy torpedują komplikacje.

Jak informuje "Sport1", chociaż od doznania kontuzji minęło już 9 miesięcy, to wciąż Neuerowi bardzo daleko do powrotu do treningów. W ostatnich tygodniach musiał wręcz zmniejszyć obciążenia, by móc normalnie trenować. Sprawa eskalowało na tyle mocno, że poprosił, by nie nagrywać i nie robić zdjęć w trakcie jego indywidualnych treningów. Nie mógł także brać udziału w zajęciach na boisku, pozostawała mu tylko siłownia. W ostatnich tygodniach Bayern informował, że z nogi Neuera usunięto metalowe elementy umieszczone w czasie operacji składania jego złamanych kości, ale nawet jeśli te zabiegi odbyły się zgodnie z pierwotnym planem, to nie ma możliwości, by w najbliższym czasie wrócił on do treningów z drużyną.