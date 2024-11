Ogromna kara dla Bayernu Monachium. Nie mieli litości dla klubu

To spotkanie odbyło się 16 sierpnia. Przed nim fani Bawarczyków zaprezentowali wspaniałą choreografię, już w tracie jego trwania zachowali się jednak niewłaściwie .

"W 46. minucie meczu Pucharu Niemiec z SSV Ulm kibice z Monachium odpalili co najmniej 70 rac i cztery baterie fajerwerków (...). Niektóre z nich były skierowane w stronę boiska, co spowodowało trwającą około trzy minuty przerwę w grze z powodu gęstego dymu " - przekazała DFB w oświadczeniu.

Jak dodano, z tej kary "klub może przeznaczyć do 50 tysięcy euro na środki bezpieczeństwa lub zapobiegania przemocy, co musi zostać udowodnione w DFB do 30 czerwca 2025".