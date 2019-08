Bayern Monachium wydał oficjalny komunikat w sprawie pozyskania z Philippe'a Coutinha z FC Barcelona. Brazylijczyk dołączy do ekipy mistrza Niemiec na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski o Coutinho: Jego styl gry pasuje do nas. Wideo © 2019 Associated Press

27-latek przeszedł w niedzielę testy medyczne, a następnie podpisał kontrakt, łączący go z tegorocznym triumfatorem Bundesligi do 30 czerwca 2020 roku. Za wypożyczenie piłkarza Bayern ma przelać na konto Barcelony 8 milionów euro, a dodatkowo jest zobowiązany pokrywać pensję zawodnika. Bawarczycy zagwarantowali sobie możliwość pozyskania Coutinha po sezonie za kwotę 120 milionów euro.

Reklama

Wypożyczenie Brazylijczyka może wywołać uśmiech na twarzy Roberta Lewandowskiego, który w rozmowach z mediami domagał się ofensywnych wzmocnień drużyny. Coutinho nie był wprawdzie kluczową postacią Barcelony w poprzednim sezonie, a wręcz należał do najbardziej rozczarowujących piłkarzy w kadrze Ernesto Valverde, lecz mimo to wciąż jest wartościowym piłkarzem, który może wnieść sporo jakości do kadry Bayernu.

- Ten ruch oznacza dla mnie kolejne wyzwanie w nowym kraju, w barwach jednego z najlepszych klubów w Europie. Spoglądam na to z wielkim optymizmem. Podobnie jak cały zespół Bayernu mam duże ambicje i jestem przekonany, że wraz z resztą kolegów z szatni możemy im sprostać - mówi w wypowiedzi dla oficjalnej strony internetowej Bawarczyków Coutinho.



TB