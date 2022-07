Oficjalnie: Matthijs de Ligt zawodnikiem Bayernu Monachium

Holender poprzednio grał dla Juventusu Turyn, skąd wykupiono go za kwotę 77 milionów euro (67 mln płatne z góry + 10 mln w bonusach). To o 30 milionów więcej, niż wpływy Bayernu ze sprzedaży Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

Sam zawodnik od razu po przejściu testów medycznych przedłużył swój kontrakt o trzy lata, co oznacza, że jego łączne zobowiązanie wobec klubu jest w mocy do 2027 roku. Bayern Monachium widzi w Matthijsie de Ligtcie szefa defensywy w nadchodzącym sezonie.

Matthijs de Ligt, według wielu doniesień, od najmłodszych lat sympatyzuje z Bayernem Monachium , do którego chciał trafić już w 2019 roku. Ze względu na zbyt wygórowane dla Niemców wymagania Ajaksu Amsterdam (jego ówczesnego klubu), jego nowym klubem został jednak Juventus.

