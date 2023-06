Nowy konflikt w obozie Bayernu? Do gry wchodzi menedżer gwiazdora

Sadio Mane dołączył do Bayernu Monachium przed rokiem. Nikt nie oczekiwał, że z marszu zastąpi Roberta Lewandowskiego w skali 1:1. Oczekiwano jednak, że szybko zaaklimatyzuje się w nowym otoczeniu i stanie się pierwszoplanową postacią drużyny.

Ten scenariusz nie do końca jednak udało się zrealizować. Mane zdobywał bramki, ale nie stał się postrachem bramkarzy Bundesligi. Spora część kibiców otwarcie wyrażała rozczarowanie postawą napastnika.

Zabójczy duet snajperów w Bayernie? Kane nadchodzi, Mane nigdzie się nie wybiera

- Nie uważam, by Sadio miał za sobą kiepski sezon. Liga ruszyła w sierpniu, a on w listopadzie doznał kontuzji i musiał pauzował przez cztery miesiące. Strzelił 12 bramek i miał na koncie sześć asyst, a nie grał przez cztery miesiące. To o czymś świadczy - oznajmił Sisse.