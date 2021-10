Tak wynika z informacji, do których dotarli dziennikarze "Sport Bild".



Niemiecki dziennik podał, że szefostwo ekipy z Monachium "wypuściło czułki" w kierunku utalentowanego piłkarza Benfiki Lizbona. Mowa o 20-letnim Goncalo Ramosie, którego wartość rynkowa, w ciągu roku, poszybowała z pułapu miliona do 8 milionów euro.



Sama cena póki co jeszcze nie zwraca szczególnej uwagi na mierzącego 185 cm wzrostu snajpera (w samym zespole Benfiki jest pod tym względem dopiero 13.), ale młody talent znajduje się na wyraźnie wznoszącym kursie.



Goncalo Ramos następcą Roberta Lewandowskiego?

I właśnie w sprawie prawonożnego Ramosa, jak ustalił "Bild", doszło do spotkania managementu Bayernu z menedżerem Jorge Mendesem, jednym z najsłynniejszych agentów świata. Z jednej strony chodziło o podtrzymanie kontaktów, ale na tapet została wzięta również kariera Ramosa i jego przyszłość. Do rozmów doszło przy okazji meczu Benfica - Bayern w rozgrywkach Ligi Mistrzów, wygranym przez gości aż 4-0.



To kolejny dowód na to, że w Monachium mocno pracują nad scenariuszem, gdyby najlepszy strzelec ich klubu zdecydował się zmienić otoczenie. Z mistrzami Niemiec najczęściej łączony jest supergwiazdor Borussii Dortmund, Erling Haaland.



Z kolei 20-letni Ramos w tym sezonie już zdążył pokazać, że drzemie w nim niemały potencjał i wkrótce może stać się łakomym kąskiem dla innych potentatów. W przegranym meczu z Bayernem dostał szansę pokazania się przez dziewięć minut.



