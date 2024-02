Nowy dyrektor Bayernu zabrał głos na temat przyszłego trenera. Padło jedno nazwisko

Teraz jego głównym zadaniem będzie znalezienie nowego trenera. Klub z Bawarii już bowiem doszedł do porozumienia z Tuchelem, że ten po sezonie odejdzie.

Jako głównego kandydata do pracy z Bayernem wymienia się Xabiego Alonso , który jest byłym graczem tego klubu, a obecnie trenuje Bayer , który jest liderem Bundesligi i ma osiem punktów przewagi nad zespołem z Bawarii, a ten wywalczył przecież 11 ostatnich tytułów.

I to właśnie Eberl próbował nakłonić Hiszpana do pracy z Borussią Moenchengladbach w 2021 roku. We wtorek dyrektor sportowy powiedział, że "nie zamierza rozmawiać o nazwiskach", ale przyznał, że od dawna jest wielbicielem tego szkoleniowca.