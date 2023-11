Nikt już nie pamięta o Lewandowskim? Zachwytom nad Kane'em nie ma końca

Harry Kane, choć przychodził do Bayernu Monachium, jako jeden z najlepszych napastników na świecie, to jego liczby w debiutanckim sezonie przekroczyły wszelkie oczekiwania. W klubie z Bawarii są zachwyceni Anglikiem, a często powtarzającym się słowem jest "fenomen". 30-latek w pierwszych 11 meczach w Bundeslidze strzelił 17 goli, czego nie dokonał nikt przed nim. Czy to on pobije rekord Roberta Lewandowskiego, 41 bramek w jednym sezonie?