Niedawno Bayern poinformował, że Niklas Suele opuści z końcem sezonu klub z Monachium. Wówczas wygasa kontrakt środkowego obrońcy.

Obie strony pracowały nad propozycją przedłużenia kontraktu, lecz nie doszły do porozumienia. Suele oczekiwał większej pensji i nie czuł też wystarczającego wsparcia ze strony włodarzy Bayernu.



Dziennikarze "Frankfurter Rundschau" jako pierwsi podali informację, że Suele znalazł już nowego pracodawcę. Wkrótce ich doniesienia potwierdził także renomowany "Bild", a ostatecznie także Borussia w oficjalnym komunikacie.





Niklas Suele - z Bayernu do Borussii Dortmund

Reklama

Wybór 26-letniego obrońcy jest dość zaskakujący, bowiem według niemieckich mediów przejdzie on do Borussii Dortmund. Dotychczas to Bayern zazwyczaj pozyskiwał za darmo odchodzących piłkarzy z innych drużyn Bundesligi - tak było w przypadku Roberta Lewandowskiego.



Nieco inaczej było w przypadku Matsa Hummelsa, z którym Suele może stworzyć parę stoperów w najbliższej przyszłości. Ten w 2016 roku został przez Bayern kupiony za 35 mln euro z Borussii. Po trzech latach zawodnika wystawiono na sprzedaż, a chętna na jego kupno okazała się... Borussia, sprowadzając piłkarza za 30 mln euro.



Suele do Bayernu trafił w 2017 roku z TSG Hoffenheim za 20 mln euro. W Bawarii zdobył cztery mistrzostwa Niemiec, dwa Puchary Niemiec oraz puchar Ligi Mistrzów.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia M'gladbach. Skrót meczu. WIDEO © 2022 Associated Press

WG